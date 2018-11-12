Столтенберг назвал выполнение ДРСМД краеугольным камнем евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает самым срочным вопросом в отношениях НАТО и РФ выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его краеугольным камнем европейской безопасности.

"Контроль над вооружениями – это действительно пример того, чего можно достичь посредством диалога. Договор РСМД – это краеугольный камень режима контроля за вооружениями в Европе. Я думаю, что самый неотложный и самый важный вопрос в наших отношениях состоит в том, чтобы обеспечить полное соблюдение РФ договора РСМД", — сказал Столтенберг, выступая в понедельник на конференции в Берлине, трансляцию которой вела пресс-служба альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.