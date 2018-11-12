Столтенберг назвал выполнение ДРСМД краеугольным камнем евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает самым срочным вопросом в отношениях НАТО и РФ выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его краеугольным камнем европейской безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.