Израиль стянул силы к сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные стянули значительные дополнительные силы и средства к сектору Газа и готовы расширить действия против палестинских боевиков, обстреливающих южные районы страны, сообщил официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

На брифинге для журналистов он сказал, что в ответ на 200 ракет, которые были выпущены с территории анклава, военные уже атаковали свыше 30 целей боевиков и продолжают удары.

"Возможно, эти данные устареют еще до конца нашего разговора, но пока мы атаковали более 30 военных целей, принадлежащих ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — двум основным террористическим организациям сектора Газа", — сказал он.

"Армия обороны Израиля также выделила значительную по численности группировку сил и средств. Мы готовы расширить наши действия против террористических организаций", — добавил Конрикус.

С палестинской стороны, по данным местных медиков, есть трое убитых. В Израиле медицинская помощь потребовалась 16 пациентам, получившим физические и психологические травмы при обстрелах, следует из данных экстренных служб.