Израиль стянул силы к сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские военные стянули значительные дополнительные силы и средства к сектору Газа и готовы расширить действия против палестинских боевиков, обстреливающих южные районы страны, сообщил официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
"Возможно, эти данные устареют еще до конца нашего разговора, но пока мы атаковали более 30 военных целей, принадлежащих ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — двум основным террористическим организациям сектора Газа", — сказал он.
"Армия обороны Израиля также выделила значительную по численности группировку сил и средств. Мы готовы расширить наши действия против террористических организаций", — добавил Конрикус.
С палестинской стороны, по данным местных медиков, есть трое убитых. В Израиле медицинская помощь потребовалась 16 пациентам, получившим физические и психологические травмы при обстрелах, следует из данных экстренных служб.