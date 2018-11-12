Власти Израиля отменили массовые мероприятия в граничащих с Газой районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Служба тыла Израиля в связи с массированными обстрелами юга страны опубликовала вечером в понедельник рекомендации для жителей районов, прилегающих к сектору Газа.
Во всей приграничной зоне запрещены массовые мероприятия. Объявлено, что школы и детские сады будут закрыты. В крупном приграничном городе Беэр-Шеве отменен футбольный матч между командами высшей лиги. В еще одном приграничном городе — Ашкелоне — отменен торжественный вечер в честь известного израильского хорового коллектива.
Муниципалитеты этих городов в срочном порядке начали открывать общественные бомбоубежища. Полицейские перекрыли трассы, ведущие в приграничный регион. Водителей призвали воздержаться от поездок в этом направлении.