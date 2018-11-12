Власти Израиля отменили массовые мероприятия в граничащих с Газой районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Служба тыла Израиля в связи с массированными обстрелами юга страны опубликовала вечером в понедельник рекомендации для жителей районов, прилегающих к сектору Газа.

Населению приграничных с Газой районов настоятельно рекомендуется оставаться в защищенных помещениях либо вблизи укрытий. Как сообщает ведомство, для большинства жителей юга время, отведенное для достижения защищенного пространства, варьируется от 15 до 30 секунд.

Во всей приграничной зоне запрещены массовые мероприятия. Объявлено, что школы и детские сады будут закрыты. В крупном приграничном городе Беэр-Шеве отменен футбольный матч между командами высшей лиги. В еще одном приграничном городе — Ашкелоне — отменен торжественный вечер в честь известного израильского хорового коллектива.

Муниципалитеты этих городов в срочном порядке начали открывать общественные бомбоубежища. Полицейские перекрыли трассы, ведущие в приграничный регион. Водителей призвали воздержаться от поездок в этом направлении.