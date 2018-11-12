ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские войска с земли и воздуха атаковали свыше 20 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с их стороны, сообщила армейская пресс-служба.
Одной из целей бомбардировки стала группа боевиков, которая готовилась к запуску ракет по Израилю. "Удары армии по всему сектору Газа продолжаются", — сообщили военные.
На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги, оповещая местных жителей о новых ракетных обстрелах. По последним данным, которые озвучивала армейская пресс-служба, боевики выпустили уже порядка 80 ракет и мин.