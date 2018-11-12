ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильские войска с земли и воздуха атаковали свыше 20 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с их стороны, сообщила армейская пресс-служба.

С начала обмена ударами на территории анклава погибли трое палестинцев, в Израиле, где ракеты попали в автобус и жилые дома, ранены по меньшей мере семь человек. "Израильские самолеты, вертолеты и танки атаковали на данный момент свыше 20 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа", — говорится в текстовом сообщении.

Одной из целей бомбардировки стала группа боевиков, которая готовилась к запуску ракет по Израилю. "Удары армии по всему сектору Газа продолжаются", — сообщили военные.

На юге Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги, оповещая местных жителей о новых ракетных обстрелах. По последним данным, которые озвучивала армейская пресс-служба, боевики выпустили уже порядка 80 ракет и мин.