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Макрон выступил с инициативой по кибербезопасности и доверию в интернете

(обновлено: 19:49 12.11.2018)
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© REUTERS / Ludovic Marin / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция. 12 ноября 2018Президент Франции Эммануэль Макрон в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция. 12 ноября 2018
© REUTERS / Ludovic Marin / Pool

ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон представил в понедельник в ЮНЕСКО новую инициативу, озаглавленную "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве".

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
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В документе говорится, что участники инициативы подтверждают "приверженность тому, чтобы открытое, безопасное, стабильное, доступное и мирное киберпространство было неотъемлемой частью жизни во всех её аспектах – социальном, экономическом, культурном и политическом".

"Киберпространство играет отныне первостепенную роль во всех аспектах нашей жизни, и ответственность за то, чтобы сделать это пространство более надежным, более безопасным и более стабильным возложена на большое количество участников, действующих каждый в своей области", — написано в документе, который, по словам Макрона, подписали представители ряда государств, компаний и гражданских обществ.

Там отмечается, что при использовании информационно-коммуникационных технологий применяется международное право, "в том числе весь Устав Организации Объединенных Наций, международное гуманитарное право и международное обычное право". По мнению авторов "Призыва" именно международное право, наравне с еще рядом норм, составляет фундамент международного мира и безопасности в киберпространстве.

Ноутбук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность в мирное время, в том числе ту, которая угрожает отдельным лицам или критическим инфраструктурам или влечет за собой значительный неизбирательный или системный ущерб, и с удовлетворением воспринимаем призывы к улучшению их защиты", — написано в декларации.

Подписавшие ее "решительно настроены действовать" по ряду направлений, одно из которых как раз заключается в предотвращении и устранении злонамеренной кибердеятельности, которая угрожает или наносит значительный отдельным лицам или критическим инфраструктурам.

Среди других направлений работы названо развитие возможностей "по предотвращению вмешательства со стороны иностранных субъектов, направленного на дестабилизацию избирательных процессов посредством злонамеренной кибердеятельности".

Вид на Бангкок, Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Также сторонники "Парижского призыва" хотят предотвращать хищение интеллектуальной собственности, противодействовать распространению "вредоносных инструментов и компьютерных методов", усиливать безопасность цифровых процессов, продуктов и услуг, и выполнять другие задачи.

Конкретных мер реализации поставленных целей в документе не приводится. Там говорится, что стороны "решительно настроены действовать сообща, в существующих инстанциях и через соответствующие организации, институты, механизмы и процессы, оказывая взаимную помощь и создавая проекты по сотрудничеству".

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