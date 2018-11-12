Медведев возглавит российскую делегацию на конференции по Ливии в Палермо

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию в Палермо на международной конференции по Ливии 12-13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

"Двенадцатого-тринадцатого ноября председатель правительства РФ по приглашению председателя Совета министров Италии Джузеппе Конти примет участие в международной конференции по Ливии в Палермо", — сообщили в пресс-службе.

По данным кабмина, целью форума является придание импульса процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, демонстрация готовности международного сообщества оказывать консолидированную поддержку всем ответственным ливийским силам в реализации этой задачи.

"Ожидается, что в конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз", — добавили в пресс-службе правительства.