"Это провал": в соцсетях раскритиковали патриотичный самолет airBaltic

РИГА, 12 ноя – РИА Новости. Национальная авиакомпания airBaltic презентовала свой подарок к столетию Латвии: в честь юбилея страны борт самолета Airbus A220-300 украсил латвийский флаг. В торжественном мероприятии принял участие президент республики Раймондс Вейонис.
"Интересно, для ребрендинга самолета airBaltic привлекли австрийского художника? Извините, но если эта диспропорция в цвете линий задумывалась как флаг Латвии, то это провал! P.S. @airBaltic ведь до сих пор принадлежит стране???" — возмутился журналист Юрис Миллерс.
Некоторые комментаторы предположили, что к росписи самолета приложили руку представители сразу нескольких стран.
"Австрийскому художнику достался нос, белорусскому — середина, а латышскому — хвост. Тон краски замешивал профессиональный красильщик пожарных машин", — предположил пользователь под ником SdnamrAValdbergS.
Пользователь Улдис разглядел плагиат. "Поляки свой самолет в таких же тонах раскрасили уже месяц назад #Lotpolish airlines", — отметил он.
Недовольство подарком выразила и экс-глава МВД Линда Мурниеце.написала она.
"PR-катастрофа", — согласилась с ней журналистка Анита Даукште.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что неправильный цвет на фотографии, вероятнее всего, связан с особенностями освещения, а в реальности он правильный — темно-красный. Однако пропорции соответствуют австрийскому флагу, а не латвийскому, на котором белая полоса более узкая.
За последнее время это уже второй случай, когда происходит путаница с флагами Латвии и Австрии. Так, в сентябре во время визита папы римского Франциска в Латвию пользователи Twitter обратили внимание на то, что понтифика приветствовали странными флажками, по пропорции полос и цвету больше похожими на австрийские.
Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>