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"Это провал": в соцсетях раскритиковали патриотичный самолет airBaltic

(обновлено: 20:19 12.11.2018)
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© Фото : airBaltic Самолет Airbus A220-300, выкрашенный с цвета Латвийского флага в честь столетия столетия ЛатвииСамолет Airbus A220-300, выкрашенный с цвета Латвийского флага в честь столетия столетия Латвии
© Фото : airBaltic

РИГА, 12 ноя – РИА Новости. Национальная авиакомпания airBaltic презентовала свой подарок к столетию Латвии: в честь юбилея страны борт самолета Airbus A220-300 украсил латвийский флаг. В торжественном мероприятии принял участие президент республики Раймондс Вейонис.

Самолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
В соцсетях обсуждают инциденты с пассажирами латвийской авиакомпании
Однако у пользователей соцсетей сюрприз вызвал легкое недоумение, так как флаг, изображенный на лайнере, больше похож на австрийский, сообщает Sputnik Латвия.

"Интересно, для ребрендинга самолета airBaltic привлекли австрийского художника? Извините, но если эта диспропорция в цвете линий задумывалась как флаг Латвии, то это провал! P.S. @airBaltic ведь до сих пор принадлежит стране???" — возмутился журналист Юрис Миллерс.

Некоторые комментаторы предположили, что к росписи самолета приложили руку представители сразу нескольких стран.

"Австрийскому художнику достался нос, белорусскому — середина, а латышскому — хвост. Тон краски замешивал профессиональный красильщик пожарных машин", — предположил пользователь под ником SdnamrAValdbergS.
Пользователь Улдис разглядел плагиат. "Поляки свой самолет в таких же тонах раскрасили уже месяц назад #Lotpolish airlines", — отметил он.

Недовольство подарком выразила и экс-глава МВД Линда Мурниеце.

В кабине Boeing 747
© Фото : Марина Лысцева
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"Мы содержим авиакомпанию, у которой весьма странное понимание о цвете флага своей страны", — написала она.

"PR-катастрофа", — согласилась с  ней журналистка Анита Даукште.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что неправильный цвет на фотографии, вероятнее всего, связан с особенностями освещения, а в реальности он правильный — темно-красный. Однако пропорции соответствуют австрийскому флагу, а не латвийскому, на котором белая полоса более узкая.

За последнее время это уже второй случай, когда происходит путаница с флагами Латвии и Австрии. Так, в сентябре во время визита папы римского Франциска в Латвию пользователи Twitter обратили внимание на то, что понтифика приветствовали странными флажками, по пропорции полос и цвету больше похожими на австрийские.

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© Фото : airBaltic Самолет Airbus A220-300, выкрашенный с цвета Латвийского флага в честь столетия столетия Латвии
© Фото : airBaltic
Самолет Airbus A220-300, выкрашенный с цвета Латвийского флага в честь столетия столетия Латвии
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