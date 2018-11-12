Работники метро Бухареста проведут забастовку, требуя повышения зарплаты

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Метро Бухареста 15 ноября остановится на два часа – сотрудники метрополитена требуют повышения зарплаты на 42%, сообщает пресс-служба профсоюза работников подземки.

"Сегодня, 12 ноября 2018 года, генеральное собрание профсоюза приняло решение о проведении предупредительной забастовки в четверг, 15 ноября, с 04.00 до 06.00 (05.00 — 07.00 по мск). Мы просим прощения у пассажиров за дискомфорт, вызванный остановкой на два часа бухарестского метро", — говорится в сообщении.

Глава профсоюза Ион Рэдой объяснил, что временная забастовка не должна сильно отразиться на пассажирах. Формально, метро начинает работу в 05.00 утра по местному времени. Забастовку решено начать на час раньше, чтобы не пускать пассажиров на станции, кроме того, в это время проводится подготовка к работе, проверка туннелей и так далее.

"Всеобщая забастовка будет угрожать интересам 700 тысяч пассажиров, которых мы перевозим ежедневно. Очень важно избежать всеобщей забастовки", — сказал Рэдой в комментарии журналистам, отметив, что профсоюз готов продолжить переговоры с минтрансом.

Профсоюз требует повышения зарплаты на 42%, в министерстве транспорта согласны увеличить оклады работников метро на 18%. Если требования профсоюза не будут удовлетворены даже после двухчасовой забастовки, то 19 ноября метро не будет работать с 04.00 до 16.00.