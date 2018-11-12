Столтенберг высказался о позиции России по модернизации Венского документа

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия ведет себя неконструктивно в отношении вопроса модернизации Венского документа.

НАТО ранее призывала Россию содействовать модернизации Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Альянс предлагает предусмотреть осуществление наблюдений за внезапными проверками боеготовности, проводимыми РФ, и снижение порока численности войск, при которой наблюдение за учениями становится обязательным.

"Любая страна, в том числе и Россия, имеет право проводить военные учения, но нам нужна транспарентность и предсказуемость, механизмы для коммуникации, и это подрывается тем фактом, что РФ не очень конструктивна в вопросе модернизации Венского документа", — заявил Столтенберг, выступая в понедельник на конференции в Берлине. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.

Он также заявил, что РФ не пригласила ни одного союзника по НАТО для наблюдения за своими учениями со времени окончания "холодной войны".

При этом он высказался за продолжение диалога с РФ. "Мы должны работать для диалога с РФ, справляться со сложными отношениями. Я встречал некоторых людей, которые говорили мне, что мы никогда не сможем улучшить отношения с Россией. Ну, это примерно те же люди, которые не смогли предсказать падение Берлинской стены", — сказал он.

Российская сторона ранее заявляла, что доверие между НАТО и Россией нужно укреплять, меняя политику, нацеленную на сдерживание РФ, а не путем внесения изменений в Венский документ ОБСЕ о наблюдении за учениями.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).