Полиция ДНР задержала подозреваемого в краже золота на 120 миллионов рублей

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из центрального универмага Донецка на сумму 120 миллионов рублей, им оказался сотрудник ЦУМа, заявили в пресс-службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в МВД ДНР сообщили, что из центрально универмага в центре Донецка похитили золотые украшения на 120 миллионов рублей.

"Стражи порядка установили и задержали дончанина, подозреваемого в крупном хищении золотых украшений из двух отделов Центрального универмага Донецка. Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По информации правоохранителей, подозреваемый работал в ЦУМе. Он вывел из строя систему сигнализации и камеры наблюдения, а затем вынес из универмага более полутора тысячи ювелирных украшений.

"Похищенное мужчина разделил на части и закопал в двух тайниках на территории города. Сотрудники полиции изъяли денежные средства и ювелирные украшения, после проведения всех необходимых процедур они будут возвращены законным владельцам", — отметили в МВД.