Россия призвала Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия в связи с эскалацией ситуации вокруг сектора Газа призывает палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Ситуация резко обострилась в воскресенье, погибли по меньшей мере семь палестинцев и один израильский офицер, еще один израильтянин получил ранение. В понедельник вечером из Газы были выпущены около 80 ракет по территории Израиля, одна попала в автобус, один израильтянин был тяжело ранен, Израиль начал ответные удары.

"В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации", — заявляет российском министерстве.

"Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями", — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что Москва позитивно оценивает соответствующие посреднические усилия властей Египта.

"При этом, как российская сторона неоднократно заявляла, для разрыва спирали насилия необходимо скорейшее восстановление единства палестинских рядов и возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами на основе известных решений СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативы, без чего невозможно достижение прочного мира на Ближнем Востоке", — говорится в комментарии.