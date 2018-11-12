США продолжат консультации по ДРСМД с Россией и ЕС, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. США продолжат консультации с РФ и союзниками в ЕС и Азии по Договору РСМД, уведомление РФ о выходе из договора появится со временем, заявил в понедельник РИА Новости источник в Белом доме.
Ранее стало известно, что одной из центральных тем переговоров президента США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на G20 станет вопрос ДРСМД.
В начале ноября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что Соединённые Штаты пока не направили РФ уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как того требуют положения договора. Дипломат отметил, что, по всей видимости, Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками по этому поводу.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.