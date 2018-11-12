США продолжат консультации по ДРСМД с Россией и ЕС, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. США продолжат консультации с РФ и союзниками в ЕС и Азии по Договору РСМД, уведомление РФ о выходе из договора появится со временем, заявил в понедельник РИА Новости источник в Белом доме.

"Мы будем продолжать консультироваться и тесно координировать свои действия с нашими союзниками в Европе и Азии. Мы также продолжим дискуссии с Россией и направим официальное уведомление со временем", — ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости, каковы планы США о предоставлении официального уведомления РФ о выходе из договора РСМД.

Ранее стало известно, что одной из центральных тем переговоров президента США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на G20 станет вопрос ДРСМД.

В начале ноября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что Соединённые Штаты пока не направили РФ уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как того требуют положения договора. Дипломат отметил, что, по всей видимости, Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками по этому поводу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.