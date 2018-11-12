Британцев, назвавших ребенка Адольфом, признали виновными в неонацизме

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пару в Великобритании, которая назвала своего сына Адольфом, признали виновной в членстве в неонацистской группировке, сообщила газета Independent со ссылкой на решение суда.

Газета пишет, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас познакомились в интернете в ноябре 2016 года. Пара заявила, что дала своему ребенку второе имя Адольф из-за "восхищения" Адольфом Гитлером.

Королевский суд Бирмингема признал пару виновными в членстве в неонацистской организации National Action, которая с 2016 года запрещена в Великобритании. Кроме того, Томасу предъявлены обвинения в хранении "Поваренной книги анархиста".

Также суд признал виновным 27-летнего Дэниэла Богуновича, еще одного члена неонацистской организации.

В архиве молодой пары обнаружили фотографии, на которых Томас одет в белые одежды Ку-клукс-клана и держит на руках своего новорожденного сына. На еще одной фотографии в альбоме пара изображена вместе с ребенком, Томас держит флаг с изображением свастики.

Томас и Пататас посещали встречи организации до того, как она была запрещена, отмечается в деле. Посредством мессенджера трое подсудимых обменивались сообщениями, доказывающими, что они являлись членами неонацистской организации и после ее запрета.

Во время обыска полиция обнаружила в доме подсудимых нацистские флаги, одежду Ку-клукс-клана и фашистскую символику.

Дата вынесения приговора уточняется, сообщает издание.

National Action — неонацистская молодежная организация, вошедшая в список запрещенных в Великобритании в декабре 2016 года.