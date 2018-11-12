В Армении заявили о важной роли России в обеспечении безопасности страны

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян считает несомненной роль российских вооруженных сили пограничников в обеспечении безопасности республики.

"Я подтверждаю, что вооруженные силы России и российские пограничники играют важную роль в обеспечении нашей безопасности. Это несомненный факт", — сказал Тоноян в понедельник журналистам.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.