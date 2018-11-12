Президент Финляндии призвал расследовать сбой работы GPS на учениях НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает необходимым провести расследование возможного сбоя работы спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО, сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.

YLE сообщила 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.

"Мы должны выяснить, как было сделано вмешательство, и кто это сделал. Я считаю, что есть технические устройства, которые должны быть в состоянии определить источник помех, а затем выразить нашу позицию", — приводит телерадиокомпания слова Ниинистё.

Ранее к расследованию подозрений призвали премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, глава МИД Финляндии Тимо Сойни, глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен и глава комитета по обороне Илкка Канерва.

В министерстве обороны Финляндии при этом отказались от комментариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что в Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, добавив, что Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах".