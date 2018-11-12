Президент Финляндии призвал расследовать сбой работы GPS на учениях НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает необходимым провести расследование возможного сбоя работы спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО, сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.
YLE сообщила 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.
"Мы должны выяснить, как было сделано вмешательство, и кто это сделал. Я считаю, что есть технические устройства, которые должны быть в состоянии определить источник помех, а затем выразить нашу позицию", — приводит телерадиокомпания слова Ниинистё.
В министерстве обороны Финляндии при этом отказались от комментариев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что в Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, добавив, что Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах".