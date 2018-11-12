КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший руководитель объединения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в понедельник предложил всем националистическим силам на Украине объединиться и поддержать единого кандидата на президентских выборах, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Ранее лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины. По его словам, кандидатом от националистических сил станет бывший вице-спикер Рады, замглавы партии "Свобода" Руслан Кошулинский.

"Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", — цитирует Яроша интернет-издание.

Ярош также отметил, что не будет претендовать "на мандаты и должности". Он добавил, что считает нецелесообразным проведение выборов во время войны.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.