КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший руководитель объединения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в понедельник предложил всем националистическим силам на Украине объединиться и поддержать единого кандидата на президентских выборах, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
"Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", — цитирует Яроша интернет-издание.
Ярош также отметил, что не будет претендовать "на мандаты и должности". Он добавил, что считает нецелесообразным проведение выборов во время войны.
Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.