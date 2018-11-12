Туск объяснил свои слова о "современных большевиках" в Польше

ВАРШАВА, 12 ноя — РИА Новости. Прореагировав на слова о борьбе поляков с "современными большевиками", правящая партия Польши "Право и справедливость" сама сочла себя силой, с которой нужно бороться, данное заявление не имело отношения к партии, заявил глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск, комментируя скандал, разразившийся в республике после его выступления.

В конце прошлой недели, накануне Дня независимости Польши Туск посетил Лодзь, где обратился к участникам "Игр свободы" — образовательного мероприятия, в котором ежегодно принимают участие представители культуры, бизнеса и общественных организаций. В этом году мероприятие было приурочено к 100-летию независимости Польши, Туск, выступая с речью, обратил внимание не только на исторические события, но и на текущую политическую ситуацию в стране.

"Если (первый глава возрожденного Польского государства) Юзеф Пилсудский и (лидер "Солидарности", экс-президент Польши) Лех Валенса могли победить большевиков, а оба они находились в намного более трудной ситуации, нежели сейчас, то почему вы не могли бы победить современных большевиков?" — сказал глава Евросовета, обращаясь к участникам мероприятия.

Слова Туска, сооснователя ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа" и, по мнению экспертов, вероятного кандидата на пост президент Польши, вызвали недовольство сторонников правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что Туск "должен сосредоточиться на своей работе в Брюсселе, а не разделять поляков". "Не могу поверить, что Туск приехал на родину и в преддверии праздника независимости единственным его посланием были слова о "современных большевиках", — заявил, в свою очередь, глава канцелярии президента Польши Михал Дворчик.

По мнению большинства польских СМИ, "современными большевиками" Туск, неоднократно критиковавший Качиньского, назвал именно правящую партию. "Мне не нравится называние политических противников "современными большевиками". Сам Дональд Туск когда-то предостерегал от преувеличений в описании реальности. Так как же назвать это сравнение?" — написала в Twitter журналист Доминика Веселовская.

Ряд интернет-пользователей, а также депутатов сочли, что слова Туска можно расценить как начало предвыборной кампании: выборы президента Польши пройдут в 2020 году, в 2019 гражданам страны предстоит избрать парламентариев.

В понедельник Туск, комментируя реакцию на свои слова, заявил, что не имел в виду правящую партию, однако отметил, что "Право и справедливость" приняла заявление о "современных большевиках" на свой счет. "Когда я говорил, что поляки сегодня тоже могут победить современных большевиков, все подумали, что это было о "Праве и справедливости". Даже "Право и справедливость" так подумала. А это было о большевиках, ни о ком другом", — написал Туск в Twitter.