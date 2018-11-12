Турция раскритиковала заявление главы МИД Франции по делу Хашукджи

АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция считает неприемлемым заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил руководитель департамента по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник.

Ранее в понедельник Ле Дриан заявил, что у него нет сведений о том, что турецкие власти передали Парижу записи по делу Хашукджи. По его мнению, президент Турции Тайип Эрдоган ведет политическую игру в данных обстоятельствах. Ранее Эрдоган заявлял о том, что Турция передала такие записи Саудовской Аравии, США, ФРГ, Великобритании и Франции.

"Обвинение со стороны главы МИД Франции нашего президента в том, что он ведет политическую игру, неприемлемо. Турция продолжает вести всестороннее расследование по делу убийства Хашукджи, в том числе выясняя, кто дал приказ. Нельзя забывать, что если бы не усилия Турции, это дело давно было бы закрыто. Если между различными французскими ведомствами есть проблемы в координации, то их решить должны французские власти, а не Турция", — цитирует Алтуна агентство Anadolu.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.