Турция раскритиковала заявление главы МИД Франции по делу Хашукджи

АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция считает неприемлемым заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил руководитель департамента по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник.
"Обвинение со стороны главы МИД Франции нашего президента в том, что он ведет политическую игру, неприемлемо. Турция продолжает вести всестороннее расследование по делу убийства Хашукджи, в том числе выясняя, кто дал приказ. Нельзя забывать, что если бы не усилия Турции, это дело давно было бы закрыто. Если между различными французскими ведомствами есть проблемы в координации, то их решить должны французские власти, а не Турция", — цитирует Алтуна агентство Anadolu.
Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.