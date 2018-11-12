На Кипре открыли два КПП на дорогах между севером и югом острова

АФИНЫ, 12 ноя — РИА Новости. На Кипре в понедельник открылись два контрольно-пропускных пункта на дорогах в Лефке/Аплики и Деринии, движение по которым было закрыто после оккупации части острова турецкими войсками в 1974 году, сообщило кипрское издание "Филелефтерос".
Решение открыть КПП было принято еще в 2015 году, однако его выполнение затянулось. В 2016 году было завершено разминирование дорог и начато восстановление их покрытия, средства на это выделили из бюджета Евросоюза. Открытие КПП считается одной из важных мер по установлению доверия.
Перед открытием на КПП "Дериния" собрались сотни человек, греки-киприоты говорили, что хотят увидеть свои дома, которые они вынуждены были оставить 44 года назад. У многих были слезы на глазах, сообщает издание.
Киприоты-турки приветствовали киприотов-греков оливковыми ветвями.
На КПП Лефка/Аплики церемония открытия сопровождалась кипрскими танцами. Турки-киприоты приветствовали проходивших контрольно-пропускной пункт оливковыми ветвями и предлагали им апельсины и мандарины, сообщает издание.
До открытия КПП Лефка были завершены не все работы, завершить их планируется в течение следующих четырех месяцев.