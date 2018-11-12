На Кипре открыли два КПП на дорогах между севером и югом острова

АФИНЫ, 12 ноя — РИА Новости. На Кипре в понедельник открылись два контрольно-пропускных пункта на дорогах в Лефке/Аплики и Деринии, движение по которым было закрыто после оккупации части острова турецкими войсками в 1974 году, сообщило кипрское издание "Филелефтерос".

О предстоящем открытии КПП объявили 26 октября лидеры греков-киприотов Никос Анастасиадис и турок-киприотов Мустафа Акынджи.

Решение открыть КПП было принято еще в 2015 году, однако его выполнение затянулось. В 2016 году было завершено разминирование дорог и начато восстановление их покрытия, средства на это выделили из бюджета Евросоюза. Открытие КПП считается одной из важных мер по установлению доверия.

Перед открытием на КПП "Дериния" собрались сотни человек, греки-киприоты говорили, что хотят увидеть свои дома, которые они вынуждены были оставить 44 года назад. У многих были слезы на глазах, сообщает издание.

Киприоты-турки приветствовали киприотов-греков оливковыми ветвями.

Беженцы увидели закрытые дома, заборы и колючую проволоку, в свое жилье они не могли войти, поскольку район был военной зоной, и примерно через полтора часа после открытия КПП Дериния десятки автомобилей греков вернулись на свободные территории, а турки – на оккупированные.

На КПП Лефка/Аплики церемония открытия сопровождалась кипрскими танцами. Турки-киприоты приветствовали проходивших контрольно-пропускной пункт оливковыми ветвями и предлагали им апельсины и мандарины, сообщает издание.

До открытия КПП Лефка были завершены не все работы, завершить их планируется в течение следующих четырех месяцев.