В Киргизии отметили увеличение численности снежного барса

БИШКЕК, 12 ноя – РИА Новости. Фотоловушки, установленные на юге Киргизии, зафиксировали увеличение численности уникального снежного барса на территории республики, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства страны.

Снежный барс — крупное хищное млекопитающее, занесенное в международную Красную книгу. Всего в мире насчитывается около 3 тысяч особей уникального животного. В 2013 году в Киргизии по инициативе экс-президента Алмазбека Атамбаева прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса, где была принята Бишкекская декларация и одобрена комплексная Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). В республике принята Национальная стратегия сохранения снежного барса и создан национальный природный парк "Хан-Тенгри", площадь которого превышает 275 тысяч гектаров и введен штраф за отстрел снежного барса в размере 1,5 миллиона сомов (около 22 тысяч долларов).

"Сотрудники госагентства сняли фотоловушки в Чон-Алайском районе Ошской области, установленные в июле 2018 года в целях учета диких животных на данной территории. Результаты впечатляют. Раньше обнаружить следы снежного барса считалось большой редкостью. Но сегодня мы с гордостью можем говорить, что он вернулся", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в целом фотоловушки также зафиксировали общее улучшение биологического разнообразия региона. В частности, в кадр также попали горный медведь, горный козерог и другие редкие животные. В ведомстве отметили, что это плоды активной работы "по улучшению экосистем, направленной на сохранение популяции диких животных", которая проводится сотрудниками госагентства совместно с общественными объединениями и местными жителями.

Всего в прошлом году ведомством было выявлено свыше 380 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 3,2 миллиона сомов (приблизительно 56 тысяч долларов), возбуждено около 40 уголовных дел.