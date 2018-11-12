Кандидаты на пост главы ДНР отметили демократичность выборов

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики прошли без нарушений, сообщила в понедельник кандидат на пост главы ДНР Елена Шишкина.

"Я и мои наблюдатели посетили более 50 участков, ни одного нарушения в ходе избирательной кампании выявлено не было. По предварительным данным ЦИК, на пост главы ДНР лидирует Денис Пушилин. Если народ окажет ему доверие и по окончательным итогам голосования он будет выбран главой ДНР, я вместе со своей командой единомышленников войдем в его команду и продолжим курс, начатый в 2014 году", — заявила на брифинге журналистам Шишкина.

Еще один кандидат на пост главы республики Роман Хроменков отметил, что "выборы прошли демократично".

"Как кандидат и избиратель отмечу, что выборы прошли демократично и прозрачно. Выборы носили массовый характер, на участках, которые я объезжал, наблюдались очереди", — сообщил кандидат на пост главы Роман Евстифеев на брифинге.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. По предварительным данным ЦИК, на выборах с 60,85 % голосов побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" получило 72,5% голосов избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.