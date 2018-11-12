Кандидаты на пост главы ДНР отметили демократичность выборов

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики прошли без нарушений, сообщила в понедельник кандидат на пост главы ДНР Елена Шишкина.
Еще один кандидат на пост главы республики Роман Хроменков отметил, что "выборы прошли демократично".
"Как кандидат и избиратель отмечу, что выборы прошли демократично и прозрачно. Выборы носили массовый характер, на участках, которые я объезжал, наблюдались очереди", — сообщил кандидат на пост главы Роман Евстифеев на брифинге.
Выборы в ДНР прошли 11 ноября. По предварительным данным ЦИК, на выборах с 60,85 % голосов побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" получило 72,5% голосов избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.