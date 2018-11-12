Россия сделает все для реализации Минских соглашений, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия делает и будет делать все возможное для реализации минских договоренностей по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где границы так называемого влияния России на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, Песков пояснил, что "это весьма абстрактный вопрос". По словам пресс-секретаря президента, республикам сейчас необходимо обеспечивать первоочередные потребности: свою безопасность, наладить выплату пенсий, обеспечить в полной мере население лекарствами и медицинскими услугами. По мнению Пескова, мало кто может заставить или убедить эти республики отказаться от этих первоочередных мер, "будь то Россия или любая другая страна".

"Безусловно, Россия делала и намерена делать все, что от нее возможно, и все, что от нее требуется для обеспечения реализации минских договоренностей, потому что это — единственная база политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", — заявил Песков журналистам.

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