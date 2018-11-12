Путин и Порошенко не встречались на мероприятиях в Париже, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств на Парижском форуме мира. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств на Парижском форуме мира. 11 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения мероприятий в Париже 11 ноября не пересекался с президентом Украины Петром Порошенко, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, не было, они не пересеклись", — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у Путина и Порошенко контакты "на ногах".

Путин и Порошенко в воскресенье присутствовали на памятных мероприятиях в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.