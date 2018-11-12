Прокуратура обвинила седьмого министра самопровозглашенного Косово

БЕЛГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Новоназначенный глава МВД самопровозглашенной республики Косово Экрем Мустафа официально обвинен в совершении ДТП с тяжкими последствиями, министр стал седьмым членом косовского кабмина, против которого выдвинуто обвинение за различные преступления.

Ранее под следствием и судом оказались еще шесть из всего 22 членов правительства в Приштине — почти две трети министров. Глава минторговли и промышленности Эндрит Шаля обвиняется в незаконном хранении оружия, министр инфраструктуры Паль Лекай, министр по инновациям и вопросам предпринимательства Бесим Бечай, министр Сил безопасности Косово (СБК) Рустем Бериша, министр экономического развития Вальдрин Лука и вице-премьер по вопросам диаспоры Дардан Гаши обвиняются в злоупотреблении служебным положением, различных видах коррупции и других преступлениях.

Преследуются законом также два замминистра, несколько депутатов парламента самопровозглашенной республики и ряд косовских градоначальников.

"Министр Мустафа обвиняется в провоцировании ДТП, в котором были тяжело ранены два человека, легко пострадал один человек и причинен материальный ущерб. Никто из официальных лиц не прокомментировал данную ситуацию", — передает новостной портал Kossev.

Отмечается, что глава канцелярии ЕС в Приштине Наталия Апостолова призвала обвиненных чиновников подать в отставку, однако, никто из них не поступил таким образом. Возглавляет кабинет министров бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай, которого Белград обвиняет в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей.

Спецпрокуратура самопровозглашенной республики Косово в сентябре выдвинула обвинение в коррупции против 12 высокопоставленных чиновников, среди которых министр СБК Рустем Бериша и его заместитель, известный экс-полевой командир албанских отрядов Агим Чеку. Следствие полагает, что все они при составлении списков ветеранов Освободительной армии Косово (ОАК) внесли туда людей, не имеющих право на получение пенсии, и нанесли ущерб косовскому бюджету в размере около 68,1 миллиона евро.

В конце августа гражданские активисты Косово провели массовые протесты в Приштине с требованием отставки самого генпрокурора Александра Люмези по подозрению в коррупции.

Усиление борьбы с коррупцией и оргпреступностью было одним из важнейших условий, выдвинутых Брюсселем для облегчения визового режима с ЕС для граждан Косово.

При этом президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи и власти в Приштине в декабре прошлого года призвали к прекращению работы миссии ЕС (EULEX) по верховенству закона в крае в середине 2018 года. Мандат был продлен до 14 июня 2020 года, однако функции и возможности миссии фактически стали наблюдательными, а суды и прокуратура перешли в ведение косовско-албанских структур.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.