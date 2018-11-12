В ЕК прокомментировали вопрос о возможных санкциях из-за выборов в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Евросоюз подтверждает, что не признает выборы в Луганске и Донецке, но на данном этапе сказать о возможных мерах реагирования нечего, этот вопрос находится в компетенции Совета ЕС, заявила в понедельник журналистам представитель дипслужбы ЕС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал в ответ на выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках усилить международные санкции.

В понедельник журналисты задали на брифинге в ЕК вопрос, будет ли ЕС реагировать на выборы принятием новых санкций и планируют ли главы МИД обсудить вопрос выборов на встрече в следующий понедельник.

"Мы ясно уже заявляли, что считаем так называемые выборы нелегитимными, не признаем их, осуждаем, полагаем, что они противоречат международному праву и подрывают обязательства по минским соглашениям", — заявила представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

"Если речь о каких-либо решениях, вы, я так понимаю, имеете в виду ограничительные меры, то любые подобные вопросы находятся в компетенции Совета ЕС, решения которого должны быть единогласными. На данный момент добавить к этому нечего", — заявила она.

Она уточнила, что обсуждение Украины планируется в повестке совета по иностранным делам ЕС.

Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Около 50 представителей 14 стран участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали.