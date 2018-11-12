Венгрия продолжает выдавать паспорта жителям Закарпатья, заявили на Украине

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Ситуация с выдачей паспортов жителям Закарпатской области практически не изменилась, просто Венгрия перенесла их выдачу в свой город Кишварду, расположенный недалеко от границы, заявил в понедельник журналистам губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

В октябре Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, 7 минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают", — сказал Москаль, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

По словам Москаля, у тех, кто получает такие паспорта, разные мотивы.

"Многие берут для того, чтобы найти работу, другие берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им", — заявил Москаль.