В Индонезии опубликуют предварительный отчет о крушении Boeing 737

БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии (NTSC) опубликует 28 или 29 ноября предварительный отчет расследования катастрофы самолета Boeing 737 бюджетной авиакомпании Lion Air PK-LQP, произошедшей 29 октября, сообщает в понедельник индонезийский новостной портал Berita Satu со ссылкой на руководителя организации.

Самолет, выполнявший рейс из Джакарты на один из островов вблизи Суматры 29 октября, упал в море в районе Западной Явы через 11 минут после взлета. На борту лайнера, произведенного в 2018 году и вступившего в эксплуатацию в августе этого года, находились 189 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

"Мы опубликуем предварительный отчет 28 или 29 ноября. Он будет содержать пока только фактические данные, без анализа и без выводов. В соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в течение месяца после аварии гражданского самолета должен быть подготовлен такой предварительный отчет", — сказал в понедельник журналистам председатель NTSC Соерджанто Тхаджоно, выступивший на пресс-конференции в Джакарте.

Он добавил, что этот предварительный отчет будет доступен общественности, так как будет сразу опубликован в интернете.

"Мы поделимся со всеми 100-процентным объемом всех данных, которые будут иметься у нас на момент выхода отчета", — добавил Соерджанто.

NTSC также продолжает поиски бортового речевого самописца (черного ящика) разбившегося самолета, пока он не найден, добавил он.

"Мы сформулировали стратегию поиска самописца и следуем ей. Найти этот прибор очень важно, потому что очень важно знать содержание переговоров экипажа в кабине и его переговоров с диспетчерскими службами в моменты, предшествовавшие катастрофе. Эти данные будут изучены для определения того, в какой степени человеческий фактор мог повлиять на события", — сказал Соерджанто.