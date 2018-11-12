Киев готовится к активизации боевых действий в Донбассе, считают в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (113)

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинское командование готовится к активизации боевых действий в Донбассе, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Несмотря на относительное затишье, украинское командование продолжает подготовку к активизации боевых действий", — сказал Марочко.

Он уточнил, что в подразделения 72 бригады ВС Украины прибыли инструкторы из Польши и Литвы для обучения саперов и разведчиков бригады.

"ВСУ продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне ООС (операции Объединенных сил — ред.)", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции в район населенного пункта Новотошковское прибыли два БТР и пять грузовых автомобилей с боеприпасами, а в районе населенного пункта Орехово зафиксирована одна 122-миллиметровая самоходная артустановка (САУ) "Гвоздика". Марочко уточнил, что подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство для противостояния любой агрессии с украинской стороны.