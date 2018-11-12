Лукашенко поручил ВПК развивать производство оборонительного вооружения

МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед военно-промышленным комплексом задачу по развитию производства оборонительного вооружения, которое в перспективе можно поставлять на экспорт, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, в понедельник Лукашенко принял с докладом председателя государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Во время встречи белорусский лидер отметил, что мир изменился и сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие и, особенно, на средства борьбы с этим оружием.

"Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко назвал достаточной эффективной работу белорусского военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. "Но это (текущие финансовые результаты деятельности — ред.) крайне недостаточно. Это половина того — в финансовом отношении — что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза", — сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание, что предприятия сферы ВПК должны получать свое развитие независимо от формы собственности, будь то государственные или частные.