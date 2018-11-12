Киев призвал созвать контактную группу из-за выборов в Донбассе

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Киев требует немедленно созвать контактную группу из-за выборов в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы требуем немедленного созыва трехсторонней контактной группы… В этих условиях гарантом украинской независимости, гарантом освобождения незаконно оккупированных территорий Донбасса… является украинская армия", — заявил президент в понедельник в ходе совета регионов в Киеве, который транслирует телеканал "Прямой".

По его словам, многие страны уже признали эти выборы незаконными. Также Порошенко заявил, что в понедельник в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будет поднят вопрос выборов.

Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Около 50 представителей 14 стран участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали.