Число погибших в результате теракта в Кабуле выросло до восьми человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле возросло до восьми человек, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее сообщалось о гибели трех человек и восьми пострадавших. Источник агентства, в свою очередь, сообщил, что в результате взрыва пострадали шесть человек.

Взрыв прогремел в Кабуле в понедельник около 13.30 по местному времени (12.00 мск) недалеко от центральной площади Паштунистан и здания муниципалитета. Представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около полицейского КПП.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.