Певица Майли Сайрус потеряла дом из-за пожаров в Калифорнии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус сообщила, что лишилась дома из-за лесных пожаров, охвативших Калифорнию.

"Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", — написала певица в Twitter.

Сайрус также поблагодарила пожарных и опубликовала ряд ресурсов, через которые можно сделать пожертвования для тех, кто пострадал от пожаров.

Ранее сообщалось, что дома известного шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга также сгорели во время лесных пожаров.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. По данным телеканала CNN, пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру воскресенья пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют два пожара. Пожар Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров и был локализован на 10%. Другой пожар, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров и уже локализован на 75%. В результате пожаров на юге штата в общей сложности были уничтожены 179 строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек. Ранее сообщалось о гибели 31 человека: 29 на севере Калифорнии и двоих на юге штата. Еще 228 человек пропали без вести.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватив почти 15 тысяч гектаров и уничтожив более 5,5 тысяч построек.

Сайрус получила известность, снявшись в главной роли сериала "Ханна Монтана", где играла американскую школьницу-подростка. Наряду с работой в кино, Сайрус занялась музыкальной карьерой, записав несколько альбомов. В 2009 году ее композиция I Thought I Lost You была номинирована на премию "Золотой Глобус". Затем Сайрус резко изменила сценический образ, представ перед публикой в эпатажных и откровенных костюмах. В частности, на церемонии вручения музыкальных наград MTV в Нью-Йорке девушка появилась в купальнике, который позже сорвала с себя и осталась в одном белье телесного цвета, имитирующем обнаженное тело. Ее скандальная слава была дополнена публичным выкуриванием сигареты, похожей на самокрутку с марихуаной, во время церемонии MTV Europe Music Awards в Амстердаме.