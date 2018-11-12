В ЕП призвали Грузию "распространить" ассоциацию с ЕС на Цхинвал и Сухум

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Европарламентарии подготовили проект резолюции, в которой призвали власти Грузии попытаться "распространить преимущества" соглашения об ассоциации с ЕС на жителей Абхазии и Южной Осетии.

Проект документа о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии прошел одобрение в комитете по иностранным делам и внесен в повестку пленарной сессии в Страсбурге на этой неделе.

"ЕП призывает грузинские власти приложить дальнейшие усилия для преодоления существующих препятствий и попытаться распространить преимущества соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли на население Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии путем улучшения коммуникации о новых возможностях, вытекающих из соглашения, и разработки специальных проектов торгово-экономического сотрудничества на местном уровне", — говорится в документе.

В проекте также содержится формулировка, что ЕП "приветствует усилия Грузии по поддержке диалога с Россией".

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".