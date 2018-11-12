В Таиланде перенесли слушания по экстрадиции россиянина Украинского в США

БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Судебное слушание в уголовном суде Бангкока по делу об экстрадиции в США из Таиланда российского гражданина Дмитрия Украинского, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере, перенесено на 17 декабря, сообщил РИА Новости Нейтан Финей, партнер-консультант адвокатской коллегии Thailand Bail, которая представляет на процессе интересы россиянина.

Защита россиянина, арестованного в Таиланде в 2016 году и обвиненного США в отмывании денег в особо крупном размере, собиралась в понедельник представить в таиландском суде аргументацию против экстрадиции, рассказал Финей. "К сожалению, судебная переводчица тайского и русского языков, заявленная на процесс, не смогла сегодня явиться в суд по болезни, причем предупредила об этом суд только сегодня утром. В результате слушание было перенесено на 17 декабря", — добавил юрист.

Украинский был арестован таиландской полицией в курортном городе Паттайя по американскому предварительному запросу на его экстрадицию. Сразу после ареста в его отношении также было заведено дело по обвинению в отмывании денег в рамках таиландского законодательства. Финансовая операция, которую обвинение и в США, и в Таиланде считает преступной, была инициирована в США, однако прошла через счета россиянина в таиландских банках, что дало основания местным властям предъявить ему и собственные обвинения. Позже Украинский был приговорен таиландским судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы.

Вслед за американским запрос на экстрадицию Украинского, связанный с правонарушениями на территории РФ, поступил в Таиланд и из России. Российскую заявку на экстрадицию таиландский суд уже удовлетворил с оговоркой, что решение суда об экстрадиции в Россию может вступить в силу только после окончательного завершения уголовного дела Украинского по таиландскому законодательству, которое сейчас находится на стадии апелляции, и по окончании судебного рассмотрения экстрадиционной заявки США.

"Столкновение в таиландском суде российского и американского запросов на экстрадицию одного и того же человека – это важный прецедент. Дело в том, что ни таиландское, ни международное законодательство не ограничивает в решениях таиландский суд, который может, например, разрешить экстрадицию Украинского и в США, как он уже разрешил его экстрадицию в Россию, и тогда возникнет сложный для таиландской судебной системы вопрос о приоритете одного из этих двух решений над другим", — рассказал Финей.

"Тем не менее, мы надеемся, что наша аргументация, которую мы представим суду 17 декабря, возымеет действие, и суд откажет США в экстрадиции нашего подзащитного", — добавил он.

По его словам, "главенство сейчас – за уголовным делом по таиландскому законодательству, которое должно быть завершено первым". "Любое решение об экстрадиции – будь то в Россию или в США – может вступить в силу только после того, как полностью пройдет процедура обжалования приговора в отношении Дмитрия в апелляционном и верховном судах Таиланда по его уголовному делу, и исполнения наказания, если таковое будет назначено", — пояснил юрист.