В Совфеде оценили организацию выборов в ДНР

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) были хорошо организованы, прошли в соответствии с международными требованиями и при высокой явке избирателей, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков, который наблюдал за ходом голосования на месте.

Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Мы посещали избирательные участки в Донецке, Макеевке, Харцызске. Везде было хорошо организовано голосование, избирательные комиссии, кабинки для голосования. Все проходило при высокой явке избирателей", — сказал Цеков.

По его словам, "каких-то значительных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено". Парламентарий напомнил, что в республике присутствовали международные наблюдатели из 14 стран.

"Прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках выборы не противоречат минским соглашениям. Я полагаю, в России с уважением отнесутся к волеизъявлению жителей Донбасса, в ДНР и ЛНР должны быть главы республик и работающий парламент", — сказал сенатор.

Он также рассказал, что люди приходили на участки в приподнятом настроении, царила праздничная атмосфера. Возле избирательных участков проходили концерты, устраивались выставки, конкурсы, жарились блины. Жители Донецкой народной республики "очень тепло говорили о России", добавил Цеков.