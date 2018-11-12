В ЛНР рассказали о влиянии на Киев выборов в республиках Донбасса

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Киеву будет трудно игнорировать избранную в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках власть, она легитимна, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
По его мнению, Киев гораздо больше устроило бы полное отсутствие на территориях признаков государственности и руководителей избранных демократическим путем. Он подчеркнул, что в данном случае можно было бы "просто игнорировать" как мнение республик, так и присутствие их представителей.
Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.