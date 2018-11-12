В ДНР заявили, что не надеялись на признание Западом выборов в республике

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не питали иллюзий о признании Западом итогов выборов главы и депутатов парламента, выборы необходимы были, прежде всего, народу Донбасса, заявил в понедельник РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что выборы в ДНР и ЛНР подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

"Организовывая выборы главы ДНР и депутатов Народного совета, власти республики не испытывали иллюзий относительно того, что коллективный Запад будет приветствовать проведение народного волеизъявления как одной из главных демократических процедур", — отметил Бердичевский.

По его мнению, если интересы Запада идут вразрез с политикой "приглянувшегося ему региона, он, используя сценарий "цветных революций", разрушает режим в таких государствах, в том числе демократический".

"Выборы в ДНР нужны, прежде всего, народу Донбасса, остальное – вторично… Но мы не планируем сооружать заборы, наш путь выстроен через взаимодействие, которое обязательно наступит при смене политической конъюнктуры. По факту оно уже началось, и все больше представителей Запада убеждаются в верности выбора Донбасса, а значит, и в его легитимности", — добавил Бердичевский.

Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.