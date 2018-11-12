При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере три человека

Полицейские рядом с местом взрыва в Кабуле, Афганистан. 12 ноября 2018

Полицейские рядом с местом взрыва в Кабуле, Афганистан. 12 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что в результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере три человека, еще восемь пострадали, сообщает телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва 10 человек погибли или пострадали.

По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел около 13.30 по местному времени (12.00 мск) недалеко от центральной площади Паштунистан и здания муниципалитета. Представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около полицейского КПП.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.