Порошенко отказался подписывать бюджет-2019 без учета субсидий украинцам

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что не подпишет закон о государственном бюджете на 2019 год, если Верховная рада Украины не учтет в нем полное обеспечение украинцев субсидиями.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено почти 2 миллиарда долларов на субсидии для населения, и выразил уверенность, что этих средств хватит, чтобы поддержать малоимущие семьи. Он также поручил министерству социальной политики обеспечить предоставление субсидий из-за повышения цены на газ, в таких субсидиях нуждаются около 7 миллионов домохозяйств.

"Сейчас надо на 100% обеспечить субсидиями тех, кто их реально нуждается, и это не просто мой призыв, а принципиальная позиция относительно формирования бюджета ко второму чтению. Если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию бюджета при подготовке в парламенте я бюджет этот не подпишу", — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.