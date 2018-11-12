МИД рассказал о готовности участия талибов в новой встрече по Афганистану

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Талибы готовы принять участие в следующей встрече московского формата по Афганистану, заявил в понедельник спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Да. В принципиальном плане талибы готовы. Им это очень понравилось, они готовы принять участие", — сказал Кабулов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах участия талибов в новой встрече московского формата.

При этом Кабулов отметил, что российская сторона рассчитывает на представительство в предстоящих встречах не только Высшего совета мира Афганистана, но и официального руководства ИРА, а также делегатов от различных политических кругов республики.