Вьетнам ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Национальное собрание (однопалатный парламент Вьетнама) в понедельник ратифицировало соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП), передает агентство VNA.

Ранее соглашение ратифицировали Новая Зеландия, Мексика, Япония, Сингапур, Австралия и Канада. Вьетнам стал седьмой страной, ратифицировавшей соглашение.

По данным агентства, за ратификацию проголосовали 96,7% парламентариев.

Первоначальное соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. Его участниками были 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Соглашение еще не ратифицировали Бруней, Чили, Малайзия и Перу.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

Ранее новозеландский министр торговли и расширения экспорта Дэвид Паркер заявил, что после того, как как необходимые шесть участников договора из 11 завершили ратификационный процесс, начался отсчет 60 дней до вступления соглашения в силу. Сообщалось, что ТТП вступит в силу 30 декабря.