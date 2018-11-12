В Италии в ходе операции по борьбе с ндрангетой арестовали более 20 человек

РИМ, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Спецподразделения финансовой гвардии Италии провели в понедельник утром масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью, в ходе которой были арестованы 24 человека, подозреваемых в причастности к деятельности могущественной преступной организации ндрангета, в том числе один бывший парламентарий, сообщил журналистам представитель прокуратуры провинции Катандзаро.

Аресты были проведены по указанию управления по борьбе с мафией южноитальянской области Калабрия, где позиции кланов ндрангеты особенно сильны, в том числе, благодаря тесным связям между мафиози и представителями местной администрации. Примечательно, что операция получила кодовое названием "Пятый ров", которое правоохранители позаимствовали из "Божественной комедии" Данте.

Как известно, по версии великого итальянского поэта, в пятом рве восьмого круга ада находятся взяточники, которых бесы варят в смоле. В числе арестованных оказались несколько представителей местных политических элит, в том числе, бывший депутат национального парламента Пино Галати. В ходе операции было также конфисковано имущество на общую сумму около 10 миллионов евро.

Подробности операции по борьбе с ндрангетой будут обнародованы в 11.00 (13.00 мск) на специальной пресс-конференции в Катандзаро, где выступит прокурор провинции Никола Граттери и начальник местной финансовой гвардии Давиде Раметта.