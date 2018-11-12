Число пострадавших в результате ЧП на заводе в Казахстане выросло до пяти

АЛМА-АТА, 12 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти, заявил в понедельник исполнительный директор компании Вадим Басин.

Вечером в субботу в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре на заводе АО "АрселорМиттал Темиртау". Прибывшие на место спасатели установили, что на заводе произошел обрыв газопровода, возникло факельное горение. Пожар был ликвидирован. Первоначально в комитете по ЧС сообщали, что после ЧП три человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

"Пять человек, которые в момент произошедшего находились поблизости от места аварии, получили травмы легкой степени тяжести, из них двое в настоящий момент находятся на больничном с ушибами головы, один – с переломом мизинца правой руки. Никто не госпитализирован", — сообщил Басин, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

Исполнительный директор компании добавил, что в результате аварии были повреждены кислородопровод, азотопровод, водородопровод, трубопровод сжиженного газа и трубопровод сжатого воздуха. "Из-за гидродинамического удара большой силы были повреждены несколько трубопроводов, расположенных на одной эстакаде. В момент, когда был перебит трубопровод сжиженного газа небольшого диаметра, возник пожар. После закрытия задвижки и принятия соответствующих мер огонь был ликвидирован", — отметил он.

Для определения причин аварии создана специальная комиссия. "Для нас самое главное – понять причину произошедшего, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Думаю, что ликвидация последствий аварии займет не менее трех недель, затем начнем "поднятие" производства. Окончательная ликвидация последствий аварии и восстановительные работы займут месяц", — заключил Басин.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.