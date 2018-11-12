БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Европарламентарии подготовили проект резолюции, в котором подтверждают призыв к странам ЕС срочно наложить эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию и распространить его на всех членов саудовской коалиции в Йемене.

Кроме того, в документе содержится предложение разработать в будущем механизм введения штрафных мер в отношении стран ЕС, которые не будут придерживаться единой позиции в отношении экспорта оружия.

Проект документа по вопросам экспорта оружия прошел одобрение в комитете по иностранным делам и вынесен на этой неделе на обсуждение в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕП считает, что экспорт в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие члены возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене не соответствует, по крайней мере, критерию 2 из-за вовлеченности этих стран в серьезные нарушения гуманитарного права, как установлено компетентными органами ООН", — говорится в проекте резолюции.

В ней также указывается, что ЕП "повторяет свой призыв в отношении срочной необходимости наложить эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии, а также призывает верховного представителя по внешней и оборонной политике и Совет расширить такое эмбарго на всех остальных членов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене".

Авторы инициативы также считают "необходимым запустить процесс, ведущий к механизму санкций в отношении тех государств-членов, которые не соблюдают общую позицию", выражают сожаление, что некоторые члены ЕС не учитывают поведение государств назначения и конечное использование экспортируемых вооружений и боеприпасов, что может "подорвать весь европейский режим контроля над вооружениями".

Ранее Европарламент уже одобрил отдельную резолюцию с призывом к Совету ЕС выработать общую позицию для введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию, а также предусмотреть санкции против Эр-Рияда.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В Еврокомиссии заявляли, что конечные решения о прекращении поставок должны принимать национальные правительства, консультации по общей позиции ЕС пока продолжаются.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.