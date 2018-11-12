Кабул всячески затягивал проведение встречи в Москве, заявили в МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Афганские власти затягивали проведение новой встречи московского формата, выставляя невыполнимые условия, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента МИД России Азии Замир Кабулов.

Он напомнил, что изначально созыв второго раунда был запланирован на 4 ноября, однако по инициативе Кабула заседание было перенесено, так как было выдвинуто условие о возможности проведения прямых переговоров с движением талибов.

"Нам не удалось их (талибов — ред.) убедить все-таки сесть и начать хотя бы предварительный этап установочных переговоров, о чем мы сообщили афганской стороне. Афганская сторона затем откровенно начала тянуть время, обставляя дальнейшие наши консультации по этому вопросу целям рядом условий, невыполнимых с нашей стороны, порой забывая, что Россия предоставляет добрые услуги. Она не сторона конфликта, а Россией движет желание как можно скорее запустить процесс, который в итоге положил бы конец войне в Афганистане", — сказал Кабулов на пресс-конференции в Москве.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".