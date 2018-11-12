В МИД идею создания дорожной карты по Афганистану назвали "сырой"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В ходе консультаций в московском формате по Афганистану возникла идея создания дорожной карты по урегулированию в стране, но пока это очень "сырая идея", заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Был разговор, предложений не было, о том, что хорошо бы нам подумать о некой дорожной карте таких переговоров. Это пока сырая идея, которая заслуживает внимания, мы подумаем", — заявил Кабулов на пресс-конференции.

"Мы рассматриваем ее как практические шаги, поэтому не можем действовать без оглядки на реальное военно-политическое развитие в Афганистане", — добавил Кабулов.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".