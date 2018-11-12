КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Миротворческая миссия ООН не будет иметь в Донбассе никаких перспектив без согласования с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Политик отметил, что расценивает ситуацию с введением миротворцев в Донбасс как пиар-акцию, напомнив, что изначально президент Украины Петр Порошенко предлагал введение миссии миротворцев, как меру защиты для СММ ОБСЕ, и эта идея нашла отклик у президента РФ Владимира Путина. В дальнейшем МИД РФ предложил в СБ ООН соответствующую резолюцию, но та не нашла отклика у представителей Германии, Франции и США.

"Вводить миротворческую миссию ООН на линию соприкосновения между неконтролируемыми и контролируемыми территориями Украины можно только с согласия тех, кто находится в Донецке и Луганске. Если такого согласия не получится, это означает, что могут иметь место или, скорее всего, будут боевые действия. Именно поэтому я не вижу никаких перспектив у миротворческой миссии", — заявил в интервью телеканалу "112. Украина" Медведчук, его слова приводятся на сайте телеканала.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

В интервью он также затронул тему обмена пленными. В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся. Медведчук отметил, что первый этап обмена "установленных на установленных" 306 на 74 прошел успешно, а со вторым (в формате 46 на 174) возникли проблемы.

"Эти проблемы связаны с тем, что позиция власти заключается в том, что мы не можем отдавать граждан России, которые осуждены и отбывают наказание в Украине именно в связи с событиями в АТО, мы не можем отдавать лиц, привлеченных за особо тяжкие преступления, а также тех, которые привлекаются к ответственности за преступления, не связанные с АТО. В этом проблема того, что второй этап обмена пока, к сожалению, не проведен. Но его можно провести в любую минуту, в любой день, как только будет политическая воля руководства Украины", — заверил он.