Конте не теряет надежды на приезд ливийского маршала Хафтара в Палермо

ПАЛЕРМО, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассчитывает, что командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар ещё присоединится к конференции по Ливии, которая открывается в понедельник в Палермо.

Хафтар ранее подтвердил участие в конференции, однако в конце минувшей недели источник в Ливийской национальной армии сообщил РИА Новости, что маршал все же не поедет в Палермо.

"Я надеюсь, что Хафтар будет присутствовать. Его видение точно не совпадает с Сарраджем… Но это не значит, что должна быть априори исключена вероятность нахождения пути, который бы соединил различные заявления", — сказал Конте в интервью газете La Stampa. Он напомнил высказывание Нельсона Манделы, который заявил, что "компромиссы происходят между врагами, а не среди друзей".

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром

По словам Конте, итальянская сторона решительно настроена совершить в Палермо ключевой поворот в стабилизации в Ливии.

"Италия и международное сообщество поддерживают мандат ООН. Необходимо преодолеть застой, в котором долгое время находится ливийский политический процесс. Но прежде всего нужно предотвратить эскалацию насилия, которого нам хватило в последние месяцы", — отметил итальянский премьер.

Саммит в Палермо, добавил Конте, соберёт за одним столом "важнейших ливийских игроков и представителей самых высоких политических кругов таких стран, как Алжир, Тунис, Египет, Чад, Нигер, Греция и Мальта".