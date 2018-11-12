Россия не соревнуется с США в Афганистане, заявили в МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Присутствие США не решает проблем в Афганистане, а наоборот создаёт их, Москва не соревнуется с Вашингтоном в урегулировании в Афганистане: на кону национальные интересы России и ее союзников, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"И это не какой-то спортивный интерес со стороны России. США — далеко, Афганистан — это наше, в прямом смысле, подбрюшье, и на кону стоят национальные интересы безопасности России и наших союзников. Поэтому мы не можем безучастно наблюдать за тем, как это делается. Мы дали понять США, что не получается у них, и мы выступаем в этой связи за формирование регионального подхода к решению афганской проблемы. Потому что только страны региона, включая Афганистан, заинтересованы в решении проблемы", — добавил он.