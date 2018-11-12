Россия не соревнуется с США в Афганистане, заявили в МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Присутствие США не решает проблем в Афганистане, а наоборот создаёт их, Москва не соревнуется с Вашингтоном в урегулировании в Афганистане: на кону национальные интересы России и ее союзников, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"США имели достаточное время, 17 лет, чтобы сделать очень много из того, что они изначально замышляли. Но на выходе мы получили… Если вы помните, то в 2001 году присутствие талибов в Афганистане было ноль, сегодня речь идёт о том, что талибы контролируют больше 60% страны — это присутствие Америки и НАТО в Афганистане. Это что за присутствие такое, которое не решает проблему, а способствует ее возрастанию? Такое лидерство нам не надо", — заявил Кабулов на пресс-конференции.

"И это не какой-то спортивный интерес со стороны России. США — далеко, Афганистан — это наше, в прямом смысле, подбрюшье, и на кону стоят национальные интересы безопасности России и наших союзников. Поэтому мы не можем безучастно наблюдать за тем, как это делается. Мы дали понять США, что не получается у них, и мы выступаем в этой связи за формирование регионального подхода к решению афганской проблемы. Потому что только страны региона, включая Афганистан, заинтересованы в решении проблемы", — добавил он.