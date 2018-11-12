КНДР осудила возобновление морских учений Южной Кореи и США

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Открытое возобновление Южной Кореей и США совместных морских учений угрожает нарушить мир на Корейском полуострове и противоречит достигнутым договоренностям, пишет официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун".

Ранее сообщалось, что 5 ноября США и Южная Корея впервые за шесть месяцев возобновили совместные учения морской пехоты (KMEP), в которых приняли участие около 500 военнослужащих из южнокорейского Корпуса морской пехоты и 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, который дислоцирован на Окинаве в Японии.

"Сейчас как никогда раньше необходимы совместные усилия, чтобы гарантировать доверие и установить прочный мир на Корейском полуострове. Возобновление совместных учений морской пехоты США и Южной Кореи не соответствует требованиям времени… Возобновлять учения морской пехоты, которых не было в течение 6 месяцев, и говорить, что это "обычное дело" — отговорка, не выдерживающая критики", — говорится в статье.

Газета также отмечает, что "открытое" возобновление учений представляет "угрозу миру" и противоречит военному соглашению между Югом и Севером, которое подразумевает "прекращение враждебного отношения и устранение реальной угрозы войны". "Ради продвижения Корейского полуострова к миру и диалогу необходимо прекратить направленные против партнера военные действия и вести себя рационально, чтобы способствовать разрядке напряженности", — пишет издание.

На третьем межкорейском саммите в сентябре лидеры стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.